SARONNO – “Mentre le operazioni di bonifica di Fase 1 proseguono secondo la tabella prevista, parallelamente procede anche il progetto della ripiantumazione del verde per l’area ex-Isotta Fraschini, che è suddiviso in cinque ambiti principali”.

Inizia così la nota condivisa dalla società Saronno città dei Beni Comuni su Facebook.

“Il primo è l’area boscata naturalistica, verso via Milano, dove il bosco attuale resterà intatto e presenterà dei percorsi di attraversamento da definire e delle aree umide (invarianza idraulica). Il secondo è l’area ludico-ricreativa, idealmente al centro del progetto, in cui a spazi verdi aperti si alterneranno strutture multisport, giochi per bambini, aree studio, ecc. Il terzo è il cosiddetto “Rain garden”, ovvero una sezione di verde con accumulo delle acque meteoriche caratterizzata dalla presenza di vegetazione igrofila dalla spiccata resistenza alla siccità.Il quarto è rappresentato dalle aree verdi residenziali, presenti all’interno delle corti che verranno a crearsi e che saranno permeabili dal pubblico. Il quinto, l’ultimo, è il verde di connessione, idealmente immaginato per collegare l’area dell’ex-Isotta Fraschini con la Bernardino Luini

Tutte queste aree saranno oggetto di ripiantumazione e andranno a costituire, come dichiarato, l’armatura del progetto.”.

