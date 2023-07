x x

SARONNO – All’epilogo domenica la ottava edizione del trofeo Bianchi dedicato al softball giovanile under 16 e promosso dall’Inox Team Saronno sul proprio campo di via De Sanctis. Tanta gente, clima di grande fair play e tutti soddisfatti al termine di questa manifestazione internazionale che è ormai un appuntamento classico di questa parte della stagione. Nella finalissima vittoria del Bollate U16 sull’Italia U13, per 7-1. Nella finale di consolazione, per il terzo posto, affermazione delle olandesi Blue angels sulle padrone di casa del Saronno per 4-2.

Sempre domenica sono state giocate anche la finale quinto-sesto posto fra le spagnole del Viladecans e le olandesi Scimitars, 6-1; mentre nella finale settimo e ottavo posto le Avigliana Bees hanno vinto contro la School of softball di Sanremo per 10-3.

Al termine le premizioni con tutte le squadre in campo, a fare gli onori di casa il presidente saronnese Massimo Rotondo ed il presidente onorario Giancarlo Bianchi al quale è dedicato il torneo.

(foto di Laura Massarenti)

17072023