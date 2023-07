x x

GERENZANO – Il temporale che stamattina, venerdì 21 luglio si è abbattuto sul Saronnese a partire dalle 10 e per un’ora ha sferzato il comprensorio con grandine con chicchi grandi come palle da golf, pioggia e vento ha colpito particolarmente duramente Gerenzano.

Subito all’opera il sindaco Stefania Castagnoli che con il personale comunale ha subito iniziato le prime attività di ripristino e pulizia oltre che una serie di controlli per valutare i danni.

“Non abbiamo ancora contezza di tutti i danni – spiega tracciando un primo bilancio alle 12,30 – ma sono parecchi: allagamenti (anche nelle strutture comunali), allagamenti sottopassi, cristalli di tutte le auto in frantumi, regole rotte, cappotti delle case compromessi, strade ricoperte da uno spesso strato di foglie. Direi proprio un disastro. Per fortuna non mi risultano danni a persone”.

Ed effettivamente le foto condivise da molti cittadini sui social raccontano di strade imbiancate dalla grandine, di tapparelle bucate, di auto con lunotti, parabrezza e finestrini in frantumi. Crepe e buchi anche nelle vetrine.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione