SOLARO – “Fortunatamente non ci sono stati feriti. Le conseguenze e i danni non sono mancate ma Solaro è stata meno colpita di altre zone”.

E’ il primo bilancio tracciato dal sindaco Nilde Moretti dopo la grandinata che oggi, venerdì 21 luglio, dalle 10 alle 11 si è abbattuta sul comprensorio di Saronno.

“Abbiamo avuto diversi edifici pubblici allagati come l’archivio del comune e il centro delle feste d’estate. Siamo al lavoro per asciugare e ripristinare. Fortunatamente non ci sono danni permanenti” E ancora: “Ci sono stati danni al centro estivo dell’Universal dove il vento ha strappato il tendone usato per la mensa. Nessun problema però per i bimbi che per il pranzo si sono stati spostati al centro feste”.

Per i privati il problema principale sono state i danni alle auto e a qualche tapparella c’è poi, per l’Amministrazione, da gestire il problema delle piante cadute: “Sono cadute alcune piante – conclude Moretti – a partire da una delle più antiche della villa comunale. Un peccato perchè non era malata ma il vento è stato così forte da spezzarla”.

Volontari al lavoro alla festa della birra dove malgrado il maltempo di stamattina tutto è stato preparato per la serata con Aerosmith tribute band.

