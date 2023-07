x x

SARONNO – A Saronno proseguono gli interventi di ripristino e pulizia dopo la maxi grandinata che, con pioggia e vento, ha sferzato Saronno e Gerenzano e parte del comprensorio tra le 10 e le 11 di oggi venerdì 21 luglio provocando allagamenti e numerosi danni soprattutto alle auto in sosta.

A fare le spese dell’ondata di maltempo i sottopassi cittadini con il mix di grandine e foglie che unito alla gran quantità di acqua caduta in poco tempo hanno visto i due passaggi essere completamente bloccati. In via Milano l’acqua è già defluita tanto che alle 14 del pomeriggio il passaggio è stato riaperto alle auto. Più lento il ritorno alla normalità dell’auto sottopassaggio di via Primo Maggio. Alle 13 è stato riaperto ai pedoni ma foglie e resti di fango ostruivano ancora la carreggiata dove regna anche un forte un odore di fogna. Lente anche le operazioni di recupero dell’auto bloccata all’interno del sottopassaggio che alle 13 era ancora in attesa del carroattrezzi.

Pompieri al lavoro in via Roma dove è stata bloccata la circolazione subito dopo l’intersezione con via Guaragna vista la presenza del mezzo dei vigili del fuoco al lavoro all’interno di un cortile.

