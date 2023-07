x x

SARONNO – La sala operativa della Protezione civile regionale, coordinata dall’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa, ha emesso un report relativo al maltempo che ha interessato la Lombardia nelle ultime ore. Dalla serata di giovedì 20 luglio temporali localizzati, anche di moderata/forte intensità, si sono sviluppati lungo i settori prealpini e lungo tutta la fascia di pianura. Dalla mattinata un fronte con transito da ovest verso est ha quindi interessato in particolar modo la pianura con associati fenomeni di grandine e vento forte.

La quantità di pioggia

Nelle ultime 12 ore sono state registrate le seguenti cumulate di pioggia massime:

– Brescia: 60 mm

– Bergamo: 51 mm

– Monza Brianza: 51 mm

– Varese: 49 mm

– Lecco: 34 mm

– Mantova: 31 mm

– Milano: 27 mm

Nella tarda mattinata di venerdì 21 luglio il fiume Seveso ha superato la seconda soglia di allertamento nelle stazioni all’interno del comune di Milano, mentre il Lambro ha superato la prima soglia nella stazione di via Feltre senza provocare criticità sul territorio. I livelli idrometrici dei restanti principali corsi d’acqua monitorati non hanno subito incrementi significativi.

La situazione nel Varesotto, Comasco e in Brianza



Varese: grandinate nel Gallaratese con caduta piante, interruzione energia elettrica ed allagamenti. Scantinati allagati a Solbiate Arno e Somma Lombardo.

Como: interventi per grandinate nella parte sud della provincia nei comuni di Turate e Rovello Porro.

Lecco: interruzione su Sp 72 per frana a Bellano e interventi per allagamenti diffusi.

Monza Brianza: interventi nei comuni di Desio, Barlassina, Seregno. A Meda aperto il Coc, volontari stanno monitorando torrente Certesa, segnalano inoltre alberi caduti.

Bergamo interventi dei pompieri per piante cadute, tetti divelti e allagamenti anche nei comuni di Lovere, Sovere e zona di Treviglio. In particolare, a Treviglio causa caduta pianta su autovettura 3 feriti non gravi trasportati in pronto soccorso.

Nel comune di Colere a causa di una frana è stata chiusa una strada comunale. Il materiale è già stato rimosso, rimane da verificare la stabilità del versante. Isolate 50 persone. Già disposto intervento di somma urgenza per 100.000 euro.

Brescia: numerosi interventi dei pompieri nei comuni di Calvisano, Pontevico e Flero per allagamenti e caduta piante. Richiesto dai VVF supporto del volontariato alla Provincia. Aeroporto Gabriele D’Annunzio Brescia Montichiari: segnalata disalimentazione della fornitura elettrica con attivazione dei gruppi elettrogeni di emergenza. Danni a capannoni e hangar. Mantova: interventi per allagamenti e caduta piante. Attivati a supporto dei VVF gruppi locali di volontariato nei comuni di Marmirolo, Goito, Solferino, Castel Goffredo, Asola.

Milano: interventi nei comuni di Garbagnate, Senago, Legnano.

22072023