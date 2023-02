GROANE – A dispetto della mattina odierna decisamente gelida, per non farsi prendere dai carabinieri si è gettato nel fiume Seveso: è stato questo l’epilogo di un movimentato episodio che si è verificato questa mattina. A Varedo i carabinieri hanno indicato lo stop ad una Hyundai, per un controllo, ma il conducente anzichè accostare si è immesso nella superstrada in direzione nord. Ne è scaturito un inseguimento lungo la Milano-Meda, andato avanti sino a Barlassina: la vettura è uscita dalla superstraa, ed in una via del paese, corso Marconi, si è schiantata contro un’altra vettura, una Peugeot, il cui conducente è rimasto lievemente contuso.

Da parte sua, il guidatore della Hyundai ha allora proseguito a scappare a piedi, e poi ormai tallonato dai militari si è letteralmente buttato nel fiume Seveso e da lì se ne sono perse le tracce. Lo stanno cercando i carabinieri, affiancati anche dai vigili del fuoco.

(foto archivio)

08022023