Cronaca

ORIGGIO – Tanta pioggia nel weekend e così vigili del fuoco e protezione civile sono stati costretti agli straordinari. A Origgio il torrente Bozzente è uscito dagli argini allagando il Bosco del Conte.

Sempre il Bozzente ha allagato alcune aree in zona Regusella di Uboldo. Non sono stati comunque segnalati danni a cose o persone.

Sotto osservazione anche la piena del torrente Lura che è rimasto comunque nei propri argini, anche in zona in passato “a rischio” come la periferia di Caronno Pertusella.

A Limbiate allagata la zona dell’ex Greenland a Città Satellite.

Il comando regionale dei vigili del fuoco traccia un bilancio della giornata domenicale: è stato segnalato un cedimento dell’argine del fiume Seveso (foto) in corrispondenza di un autolavaggio, situato in via Bottego nel comune di Bovisio Masciago, nella provincia di Monza e Brianza. Il cedimento dell’argine ha causato il trascinamento di due depositi dell’autolavaggio. Fortunatamente non si segnalano persone coinvolte o ferite. I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra, al fine di monitorare la situazione e adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dell’area interessata.

Prosegue incessante il lavoro dei vigili del fuoco su tutta la regione, dalla mezzanotte alle 18 domenicali sono stati svolti 362 interventi di soccorso causati dal maltempo.