x x

SARONNO – Dal 24 luglio e sino al 15 agosto (con possibilità di proroga sino al 25 agosto in caso di interruzione dei lavori per maltempo) la rotatoria tra via Miola, via Piave e via Roma è area di cantiere per l’allacciamento della rete del gas metano.

Pertanto, per il periodo indicato saranno possibili interruzioni del traffico, deviazioni e restringimenti della carreggiata a seconda dell’avanzamento dei lavori.

In via Roma (nel tratto tra via Miola e via Carugati) durante i giorni di chiusura sarà regolamentata a doppio senso di circolazione con transito consentito esclusivamente ai residenti

Non solo saranno possibili soppressioni e spostamenti delle fermate del Trasporto Pubblico e deviazioni delle linee.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione