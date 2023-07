x x

SARONNO – “Purtroppo l’incertezza fino all’ultimo momento ha fermato molte persone, ma l’atmosfera che si è creata all’interno ha permesso ai presenti di rivivere davvero uno dei più grandi momenti della cultura musicale, così americana, ma anche universale”. E’ il commento condiviso su “Sei di Saronno se” del vicesindaco Laura Succi del concerto di venerdì sera in programma a Villa Gianetti.

L’appuntamento con “Sulutumana, Scarlet Rivera Sarah Lee Guthrie”, un concerto a tributo dei padri della musica, da Woodie Guthrie a Bob Dylan, da Tenco a De Andrè era in programma sotto il portico di Villa Gianetti nell’ambito di The Garden.

L’ufficio cultura aveva lavorato per l’intera giornata per allestire lo spazio dopo la prima grandinata del mattino ma poi anche quella delle 20 ha fatto saltare la possibilità dell’evento all’aperto e così è stato proposta in sala Bovindo malgrado l’invito prevedesse il cinema Prealpi come sala alternativa.

