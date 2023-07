x x

SARONNO – Simone Sasso resta al timone del Giovanissimi 2010: la società del direttore generale Marco Proserpio ha infatti riconfermato il tecnico, alla luce del buon lavoro svolto nella scorsa stagione.

Per la prossima annata il club biancoceleste ha intenzione di proseguire sulla strada tracciata già nell’ultimo campionato, ovvero di potenziare progressivamente il settore giovanile, ed essere presente in tutte le categorie di età, dai più piccoli alla juniores.

Il Fbc Saronno, per quanto concerne il “vivaio”, fa base al centro sportivo Matteotti di via Sampietro dove peraltro la società ha negii ultimi anni investito molto sul fronte delle migliorie strutturali nell’intero impianto, proprio un questi giorni sono in corso interventi sui campi.

