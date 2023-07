x x

LIMBIATE – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Movimento 5 Stelle Limbiate circa l’interrogazione presentata in consiglio comunale sull’impianto di atletica del centro sportivo.

È passato più di un anno dal rifacimento della pista di atletica leggera del centro sportivo comunale di via Tolstoj, tuttavia, l’impianto di atletica leggera non risulta completamente omologato. Abbiamo chiesto i documenti al Comune e da questi risulta che ci sono diverse problematiche che rendono l’impianto di atletica leggera non conforme.

A seguito del sopralluogo effettuato dal collaudatore Fidal il 22 marzo 2023 è emerso infatti che la pendenza della pedana del salto risulta superiore al limite consentito e le condizioni di deterioramento della pedana del getto del peso la rendono inagibile e non dotato dell’obbligatoria dotazione di attrezzatura ed attrezzi previsti dalla circolare Smarttrack Fidal (gabbia di protezione lancio del disco priva di rete, assenza dei ritti sia per il salto con l’asta, sia per il salto in alto) rendendo quindi non praticabili, al momento, specialità come il getto del peso, il lancio del disco, il salto in alto e il salto con l’asta. Oltretutto, l’impianto di atletica leggera del centro sportivo comunale di via Tolstoj è stato omologato

inserendolo nella Classe IE – Esercizio (secondo la Circolare FIDAL SmartTrack 2019) del catasto nazionale degli impianti sportivi.

Questi impianti, e quindi anche quello di Limbiate, per mancanza della corretta dotazione di attrezzature, potranno ospitare le sole manifestazioni federali delle categorie giovanili (ragazzi/e e cadetti/e), oltre alle manifestazioni studentesche. In particolare, gli impianti classificati in Classe IE non potranno ospitare manifestazioni federali delle categorie Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e Master, maschili e femminili ed i risultati conseguiti i competizioni di queste categorie eventualmente organizzate, non potranno essere omologati. Anche i

risultati delle competizioni di atletica leggera eventualmente organizzate negli stessi impianti, da entità diverse dalla Fidal, non saranno omologati. È inammissibile che una città come quella di Limbiate abbia un impianto di atletica leggera parzialmente conforme e utilizzabile a metà, dove vengono escluse discipline come il getto del peso, il lancio del disco, il salto in alto e il salto con l’asta. Per questo abbiamo presentato un’interrogazione per il prossimo consiglio comunale dove andremo a chiedere a questa Amministrazione se ha intenzione di rendere l’impianto di atletica leggera del centro sportivo comunale di via Tolstoj completamente omologato rispondendo così a tutti i requisiti richiesti dal Rti di World Athletics e Fidal e con quale tempistica.