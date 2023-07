x x

CISLAGO – Dopo il grande successo ed il gran numero di adesioni di quest’anno, torna anche per l’anno prossimo il Piedibus, un’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale e dal comitato genitori che gestisce il progetto, che sarà messo in atto per l’Istituto comprensivo Aldo Moro.

Gli interessati potranno scrivere una mail all’indirizzo [email protected], comunicando la zona ed il percorso d’interesse, ed un numero di telefono su cui saranno inviate le comunicazioni tramite Whatsapp.

(foto archivio: il pedibus è una bella e consolidata realtà in molte località della zona)

23072023