LOMAZZO – Anche a Lomazzo si sta facendo la conta dei danni del forte maltempo dei giorni scorsi ed in particolare l’Amministrazione civica ha eseguito uno screening per verificare le situazioni potenzialmente a rischio e sulle quali intervenire.

Cosa è successo

Il maltempo, spiegano dal Comune, “ha creato danni anche a Lomazzo, in particolare al patrimonio arboreo. Il maltempo ha provocato dei cedimenti nei cedri del GrandeP arco Somaini, in area feste, che si sono squarciati a causa della forza del vento eccezionale”.

Anche la strada provinciale per Turate è stata colpita dalla caduta di alberi che con le loro fronde hanno parzialmente invaso la carreggiata. E’ stato prontamente effettuato l’intervento di sgombero e il ripristino del transito sui due sensi di marcia.

Intervento in via Stoppani per la rimozione di un grosso albero che ha ceduto a seguito delle fortissime raffiche di vento.

24072023