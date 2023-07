x x

CESANO MADERNO – “Proseguono gli interventi di messa in sicurezza del territorio comunale, coordinati dalla cabina di regia istituita dal sindaco, attraverso prioritarie operazioni di rimozione dei rami caduti o pericolanti, nonché il monitoraggio di tutte le altre situazioni che possano rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica e riguardanti abitazioni, strade, illuminazione pubblica e cartellonistica”. Lo fa sapere, dopo il maltempo, l’Amministrazione comunale di Cesano Maderno.

Riepilogano dal Comune cesanese: “Sono in corso interventi da parte degli uffici comunali, alla presenza degli agronomi incaricati, all’interno dei parchi cittadini senza recinzione. Operazioni che proseguiranno nel pomeriggio e nella prossima settimana anche nei parchi e giardini pubblici per i quali, lo ricordiamo, rimane in vigore la chiusura fino alle 13 di lunedì 24 luglio.

La situazione nelle Groane

Considerando la situazione molto delicata e insicura dei sentieri del Parco delle Groane in zona Oasi Lipu, particolarmente colpiti dal maltempo di ieri, i sentieri sono stati interdetti con nastro e apposizione dell’ordinanza di divieto. Nei prossimi giorni saranno oggetto di ulteriore monitoraggio ed intervento al fine di ripristinare la fruizione in sicurezza. “I cittadini possono segnalare criticità e problematiche prioritarie inviando un messaggio alla pagina Facebook del Comune, dettagliando la problematica” ricordano dal Comune.

