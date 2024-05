Cronaca

COMASCO – Alle 18.30 di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti a Cantù , precisamente in via Caduti di Nassiria, per soccorrere tre persone coinvolte in un incidente accaduto su un ponticello che attraversa un corso d’acqua minore.

A causa di circostanze ancora da accertare, il ponticello ha ceduto, facendo finire in acqua le tre persone che lo stavano attraversando. Fortunatamente, due di loro sono riuscite a mettersi in salvo autonomamente, mentre una terza risulta al momento dispersa, presumibilmente trascinata dalle acque. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i soccorritori fluviali dei vigili del fuoco del comando di Como, specializzati in interventi in ambienti acquatici. Al fine di supportare le operazioni di ricerca, è stato inoltre fatto decollare un elicottero del reparto volo Lombardia, a bordo del quale si trovano sommozzatori.

