Mondiali softball, Sheldon: “Ecco come abbiamo battuto il Canada”

BUTTRIO – Melany Sheldon della Rheavendors Caronno, con alcune formidabili eliminazioni, è stata tra le grandi protagoniste della vittoria di ieri sera a Buttrio (Udine) dell’Italia contro il Canada. Un netto 6-1 contro la fortissima formazione americana, l’Italia dopo due giornate della Fase a gironi dei mondiali resta prima in classifica parimerito con l’altra unica squadra ancora imbattuta, il Giappone.

Record: 6 eliminazioni consecutive

Sheldon a un certo punto ha messo a segno 6 eliminazioni consecutive! Se non è un record molto poco ci manca: “E’ stata una partita importante, sto facendo fatica a dare il mio contributo in battuta ma sono contenta di esprimermi come posso e come so in difesa; e sono contenta di avere aiutato la squadra”. Quale la giocata più bella? “Sinceramanente sul momento cerchi solo di fare quello di puoi, è stata importante chiuderla lì al settimo inning, quando il Canada provava a reagire” dice Melany.

Si è vista una Italia molto affiatata e che alla Canada cup ha vinto il bronzo battendo proprio il Canada (che nella storia in tutto ha superato solo 3 volte): “Si sente e si vede, la coesione di questo gruppo. Giocare insieme ci fa molto bene e siamo in crescendo. Contro il Canada è stata la nostra partita migliore”.

La fatica? “Quando trovi avversarie di questi livelli, poi la dimentichi e pensi solo a giocare. Il bello deve ancora venire” conclude Melany.

