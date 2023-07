x x

BUTTRIO – La singola coincidenza: mentre Saronno veniva ieri sera falcidiata dall’ennesima grandinata, esattamente stesso è successo a Buttrio in provincia di Udine dove c’erano molti saronnesi per assistere alla gara fra l’Italia, nella quale militano molte giocatrici dell’Inox Team Saronno, e le Filippine per i Mondiali di softball. A Buttrio prima i fulmini all’orizzonte che attorno alle 21 hanno indotto gli arbitri a fermare tutti per sicurezza; e poi mentre squadre, direttori di gara e tifosi si rintanavano negli spogliatoi o nella sala ristorante dello stadio, fuori di scatenava la bufera, con chicchi di grandine grossi come palline da golf, che hanno danneggiato alcuni furgoni e autovetture.

Gara dunque ferma circa a metà, sul 1-1. Alla fine, prima il rinvio alle 23.30 e poi al giorno dopo per l’arrivo di una ulteriore perturbazione. Ai Mondiali che si stanno svolgendo in Friuli in questi giorni l’Italia è sinora imbattuta.

