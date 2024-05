Cronaca

ORIGGIO – Ha riportato un trauma al torace, al bacino e ad un braccio il 56enne vittima oggi, venerdì 17 maggio di un infortunio sul lavoro in un’azienda in via Primo Maggio.

E’ successo poco dopo mezzogiorno. Gli altri lavoratori presenti sul posto posto hanno chiamato i soccorsi e sono arrivate un’auto infermieristica da Saronno e l’ambulanza. Il personale ha prestato le prime cure all’uomo e poi l’ha trasferito all’ospedale Sant’Anna di Como intorno alle 14. Le sue condizioni erano ancora gravi tanto che il trasferimento è avvenuto in codice rosso.

Sul posto è rimasta la pattuglia dei carabinieri e il personale dell’Ats Insubria che hanno cercato di ricostruire l’accaduto. Secondo le prime ipotesi l’uomo sarebbe caduto da un’altezza di circa 6 metri. Era sul lucernario ed è finito su alcuni scatoloni.

(foto archivio)

