Cronaca

SARONNO – Due incidenti con feriti motociclisti, avvenuti in pochi minuti. E’ successo questo pomeriggio a Saronno.

Primo episodio alle 16.55 per uno scontro fra una automobile ed una motocicletta è rimasto ferito un uomo di 48 anni, il sinistro si è verificato sulla trafficata Saronno-Monza all’altezza del confine con Solaro. Sul posto l’intervento di una pattuglia della polizia locale saronnese e dell’ambulanza della Croce rossa di Saronno. Il motociclista, non in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale cittadino per essere medicato.

Alle 17.05 nella centrale piazza Cadorna vicino alla stazione ferroviaria è stato invece soccorso un 48enne, per una caduta dalla motocicletta. Sul posto i carabinieri e l’ambulanza del Sos Uboldo, il ferito è stato trasferito all’ospedale cittadino per lievi contusioni.