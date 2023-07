x x

GERENZANO – I provvedimenti sono stati firmati ieri dal sindaco Stefania Castagnoli per fornire un aiuto, una semplificazione alla popolazione alle prese con i lavori di ripristino dei tetti dopo i danni provocati dalla grandinata di venerdì 21 luglio e di lunedì 24 luglio.

L’obiettivo dell’Amministrazione è dunque quello di ridurre la burocrazia e i costi per l’avvio dei lavori per permettere ai gerenzanesi e alle aziende impegnati nelle attività di sistemazioni dei tetti di partire il prima possibile.

In sostanza con la delibera di Giunta vista la situazione di emergenza, si esenta l’intera cittadinanza dal pagamento del canone unico (occupazione del suolo pubblico) per il montaggio di ponteggi per poter effettuare manutenzione e opere di recupero tetti.

Con l’ordinanza contingibile e urgente si dispone la possibilità di iniziare gli interventi di sostituzione della copertura con una semplice comunicazione via mail (specificando: indirizzo, riferimenti proprietari, tipo di intervento, foto) da inviare [email protected].

Non occorre presentare nessuna pratica edilizia.

Si dispone altresì la possibilità di installare in zona A (centro storico) anche pannelli semplici o coibentati del tipo finto coppo al posto delle normali tegole previste dal regolamento edilizio.

