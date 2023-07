x x

CARONNO PERTUSELLA – Una serata che ha regalato un po’ momento di condivisione e serenità in una Caronno alle prese con i danni del maltempo e che ha fatto rivivere quella che ormai a tutti gli effetti una tradizione cittadina.

Ieri sera sotto il tendone in parco della Resistenza è andata in scena la pastasciutta antifascista organizzata come ogni anno dall’Anpi cittadina. Record le presenze che hanno superato quota duecento persone. Il tendone allestito con una serie di cartelloni dedicate ai partigiane si è riempito intorno alle 19,30 per un momento conviviale “all’insegna della condivisione, dello stare insieme, dei valori di antifascismo, libertà, giustizia e democrazia della Famiglia Cervi”.

Per i partecipanti pastasciutta offerta da Anpi seguita da una grigliata con proposte vegetariane e vegane per chi ne ha fatto richiesta. Ad accompagnare la serata il gruppo Lavori infiniti.