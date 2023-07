x x

SARONNO – Nel suo videomessaggio alla città, in cui fa il punto degli interventi in corso da parte del comune ed annuncia per oggi un primo elenco degli edifici danneggiati dalla grandine, dal vento e dall’acqua, il sindaco Augusto Airoldi dedica un passaggio anche agli interventi di pulizia delle strade cittadine che da venerdì sono coperte da foglie, resti di rami e uno strato di polvere e fango.

Un tema di cui si parla molto in città dai social ma anche con specificihe richieste di intervento arrivate agli uffici comunali e al comando della polizia locale. Tanti i cittadini che hanno chiesto di ripulire alcune zone, soprattutTo tombini e caditoie per evitare nuovi problemi in caso di maltempo ma anche quelli che hanno sottolineato come le zone del centro siano state ripulite un paio di volte senza che uomini e spazzatrici si siano visti in periferia.

A fare il punto, nel video condiviso sulla sua pagina politica, il sindaco Augusto Airoldi: “Le nostre strade sono in una situazione difficile malgrado abbiamo iniziato da subito a pulirle in collaborazione con Amsa. Purtroppo però il ripetersi dei fenomeni ci hanno costretto a ripartire da capo con la pulizia diverse volte. il tempo stimato da Amsa per completare la pulizia è circa di una decina di giorni considerando i 90 chilometri di strade cittadine”.

