CISLAGO – Grandinate e maltempo dei giorni scorsi hanno provocato danni, ed in qualche caso anche la distruzione di strutture in eternit ancora esistenti sul territorio. Si tratta di manufatti che quando si sbriciolano diventano molto pericolosi per la salute, si tratta infatti di un materiale cancerogeno.

Si forniscono le informazioni riguardanti la convenzione tra il Comune di Cislago e due aziende specializzate nella rimozione dell’amianto, eternit), utili ai cittadini che hanno esigenza di organizzare il servizio – l’avviso che viene dal Comune cislaghese – Per maggiori e più complete informazioni circa le prestazioni previste, i costi e le condizioni del servizio è possibile consultare i seguenti documenti al seguente link

https://www.comune.cislago.va.it/Dettaglioprimopiano?ID=2634

https://www.comune.cislago.va.it/…/AVVISOconvenzionixsm…

In zona il maltempo ha causato moltissimi danni.

(foto achivio: vecchi pannelli di eternit)

27072023