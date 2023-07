x x

TURATE – Con un intervento il capogruppo dei Democratici per Turate Leonardo Calzeroni chiede un tempestivo ed efficace intervento dell’Amministrazione per aiutare la popolazione alle prese con le conseguenze delle maxi grandinate delle ultime ore.

“Le conseguenze della straordinaria e intensa ondata di maltempo con vento, pioggia e intensa grandinata dalle dimensioni eccezionali che si è abbattuta venerdì sera e lunedì notte sul territorio di Turate, ha provocato danni ingenti a gran parte delle abitazioni del paese determinando una situazione di grave emergenza per l’intera comunità.

Si è trattato di un evento eccezionale che rende necessarie risposte altrettanto eccezionali, come il riconoscimento dello stato di emergenza per grave calamità naturale. Chiediamo all’Amministrazione Comunale di adoperarsi in tal senso nei confronti degli altri livelli istituzionali, Regione e Governo”.

QUI IL RESOCONTO DELL’ULTIMA GRANDITA

(foto archivio)

