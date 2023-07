x x

TURATE – Per capire la violenza della grandinata, la terza in meno di 24 ore, che si è scagliata sul comune di Turate lunedì 24 luglio basta vedere il video di questa lettrice de ilSaronno che racconta come dalla carrozzeria ai vetri la sua Fiat Punto sia stata distrutta dai maxi chicchi di grandine caduti con violenza a partire dalle 22 con pioggia e vento.

I danni non si fermano alle auto. Diversi i tetti con tegole rotte o spazzate via dal vento. Cantine e negozi invasi dall’acqua o con finestre, tapparelle e vetrine scheggiate o sfondate dalla grandinate.

Serata complicata per il maltempo e pesanti conseguenze anche nella frazione di Manera tra Lomazzo e Rovellasca. Lo raccontano le foto dei nostri lettori che te raccontano non solo quanto violenta sia stata l’ondata di maltempo ma anche quanta acqua e grandine sia caduta.

A partire dalle 21 sono state circa duecento le segnalazioni giunte alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Como. Nell’arco di tre ore sono stati espletati sessanta interventi di soccorso tecnico urgente per taglio piante, rimozioni parti pericolanti e messa in sicurezza tetti danneggiati prevalentemente nei comuni di Turate, Rovellasca e Rovello Porro

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione