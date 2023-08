x x

TURATE – “Informiamo la cittadinanza che, nei giorni scorsi, abbiamo fatto arrivare ulteriori 50 teli 8 per 10 metri. La Protezione civile ha già provveduto a distribuirli. Abbiamo così soddisfatto tutte le richieste dei cittadini che ci hanno inviato la mail attenendosi alle indicazioni date”: lo fa sapere l’Amministrazione comunale di Turate, impegnata con i cittadini ad arginare i danni del recente maltempo, ed in particolare quelli delle grandinate che hanno causato moltissimi danneggiamenti agli edifici pubblici e privati del paese.

Intanto, tramite le associazioni di categoria, il Comune ha reperito un’azienda milanese che ha ancora disponibilità per compiere intervento di riparazione tetti nel breve periodo. L’associazione Cna edili di Como, comunica infatti una ulteriore disponibilità:

Edilizia acrobatica Spa.

Via Turati, 29

20121 Milano

+39 393 89 19925

800 300 833

[email protected]

[email protected]

Precisazione dal Comune: “In un momento in cui abbiamo colto la difficoltà di tanti cittadini nel trovare imprese edili disponibili, ci siamo rivolti alle Associazioni di categoria degli edili affinché sondassero i loro iscritti e ci fornissero un elenco di imprese quantomeno conosciute e con un minimo di affidabilità. Ciascuna di queste aziende si rapporta poi col privato in base ai propri principi commerciali. Chiaramente l’intento del Comune è di fornire ai cittadini possibili ulteriori scelte di aziende e per questo il Comune non può essere garante né delle modalità di lavoro, né tantomeno dei prezzi applicati”.

