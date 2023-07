x x

SOLARO – Polizia Locale, Protezione Civile ed Ufficio Tecnico sono impegnati ininterrottamente dalla giornata di venerdì nella verifica dei danni provocati dagli agenti atmosferici e nella messa in sicurezza del territorio comunale.

I danni sono localizzati per lo più al centro sportivo (interessamento di coperture, strutture esterne, cucina e palco area feste, recinzioni), al cimitero (lucernari), alla scuola Don Milani. Nelle aree verdi comunali (giardino di Villa Borromeo, parco corso Berlinguer, giardino scuola via San Francesco) sono stati divelti dal vento alcuni alberi e le aree sono state messe in sicurezza sin dalle prime ore degli eccezionali eventi atmosferici.

Per quanto riguarda i corsi d’acqua, così come avvenuto nell’ultimo anno a cadenza praticamente mensile senza riscontri effettivi, è stata nuovamente segnalata la necessità d’intervento all’ente regionale competente e responsabile delle manutenzioni per il torrente Guisa. Secondo quanto riferito da Regione Lombardia, l’ente attuatore Ersaf provvederà nei prossimi giorni all’intervento operativo di manutenzione nella sezione di Solaro per poi proseguire lungo la tratta.

Attualmente è in corso una valutazione dettagliata dei danni, ma non persistono situazioni di pericolo imminente. Regione Lombardia ha avanzato al Governo la richiesta di dichiarare lo stato di calamità naturale, a seguire si procederà con le opportune comunicazioni alla cittadinanza.