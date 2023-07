x x

SOLARO – La festa della birra solarese, giunta ormai alla tredicesima edizione, porterà centro sportivo comunale di corso Berlinguer tanta musica e street food. Organizzata dall’associazione “Il Pensiero Libero” , la manifestazione propone ancora una volta i piatti tipici dello street food, della buona birra con diverse scelte (tra cui anche la birra a caduta direttamente dal barile).

Questo fine settimana vedrà due ritorni d’eccellenza: oggi, giovedì 27 luglio con i Da Zero a Liga (Ligabue) e venerdì 28 luglio con i Black Bells (Ac/Dc), seguiti sabato 29 luglio dalla Mister No Band che ci farà divertire, e la gran chiusura sarà affidata ancora alla bravura degli Interlude Of Clarity.

I concerti avranno inizio verso le 22 e sono ad ingresso libero.

(foto archivio)