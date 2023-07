x x

SARONNO – CARONNO – Dopo la storia della gattina Granita arriva la notizia di un altro salvataggio di un animale vittima della maltempo.

Ieri Enpa Saronno ha salvato su input di una caronnese un parrocchetto. Il pappagallo è stato trovato a Caronno Pertusella vicino alle scuole elementari: era caduto da un albero insieme al suo compagno che però era esanime di fianco a lui a causa della tempesta di grandine.

I caronnesi che l’hanno notato a terra si sono accorti che era ancora vivo e l’hanno portato ad Enpa Saronno. Il pappagallo è stato portato alla clinica di Enpa Milano. Ha riportato diverse ferite ed è decisamente provato ma dovrebbe riuscire a guarire rapidamente.

Da Enpa un ringraziamo la signora Emanuela e un appello: “Abbiamo avuto tantissime richieste di aiuto da parte della cittadinanza per gatti feriti, molti volatili con ali spezzate o caduto dal nido, purtroppo anche noi dopo lunedì diamo in difficoltà perché parecchi volontari non hanno l’auto quindi chiediamo la dove possono di cittadini di collaborare con noi aiutandoci con i trasferimenti”.