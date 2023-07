x x

SARONNO – Mattinata difficile per gli automobilisti che si sono trovati a fare i conti con la chiusura di via Varese. La trafficata arteria è stata chiusa tra la rotonda con via Balaguer e quella con via Legnanino a partire dalle 9,30.

La polizia locale ha dovuto deviare il traffico per permettere ai giardinieri di tagliare, in tutta sicurezza, e senza rischi per passanti e automobilisti il maxi platano davanti all’hotel Grand Milan. Per l’intera mattinata i giardinieri con la piattaforma aerea hanno tagliato i rami e quindi intorno a mezzogiorno è iniziato l’abbattimento del tronco.

Diversi gli automobilisti che hanno dovuto scegliere percorsi alternativi per arrivare in stazione.

