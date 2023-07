x x

VARESE – “Per superare i ritardi e il cattivo funzionamento del nostro sistema di trasporto è necessario realizzare le grandi opere pubbliche, ma anche mettere in campo un piano strategico di manutenzioni della rete e che si integrino tutti i mezzi: Alta Velocità, Tpl, trasporto aereo e marittimo, taxi“. Lo ha detto Maria Chiara Gadda, parlamentare del Varesoto, deputata di Azione-Italia Viva, nella replica al question time con il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a proposito della richiesta del collega Fabrizio Benzoni di affrontare la situazione di caos generalizzato a cui andato incontro negli ultimi mesi il sistema dei trasporti del nostro Paese.

“Il nostro è il Paese del turismo e del made in Italy, ma oggi raggiungere qualsiasi destinazione per motivi di turismo, lavoro e salute sembra impossibile e a costi insostenibili. I terribili fatti di queste ore dovuti al maltempo e agli incendi negli aeroporti, stanno aggravando una situazione che perdura da mesi e che dobbiamo evitare diventi cronica. Bisogna intervenire con urgenza nella manutenzione della rete, e monitoreremo che le risorse del Pnrr vengano utilizzate. Noi di Azione-Italia Viva diciamo ‘bene se si fanno le opere e gli investimenti in manutenzione o in nuovi mezzi’. Serve tuttavia un piano strategico che potenzi il sistema dei trasporti e li renda economicamente accessibili ai cittadini. Chiediamo da tempo l’accelerazione delle grandi opere strategiche e poco si sta muovendo, si vedano Gronda e Tav. E certamente anche sul tema dei taxi si intervenga con coraggio: nessuna grande città ha a disposizione un sistema adeguato e pronto ai grandi eventi e flussi turistici. Oggi muoversi in Italia con qualsiasi mezzo è diventato inaccessibile anche in termini economici, soprattutto da e per le isole. Noi monitoreremo la situazione perché questo piano di investimenti che ha raccontato, sia attuato in modo efficace e rapido”, ha concluso.

