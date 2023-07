x x

SARONNO – Di danni se ne sono lasciati alle spalle tanti ma forse disturbati sono dovuti scappare a mani vuote. Lascia una doppia amarezza il tentato furto al centro sportivo di via Sabotino al quartiere Prealpi dove qualcuno ha cercato di depredare il piccolo bar dell’impianto. Non c’erano soldi, e forse questa è stata la prima delusione per i ladri, ma anche le bibite che hanno cercato di portare via in un sacco hanno finito per lasciare nel bar. E’ probabile che qualcuno li abbia spaventati e magari avvisati da un palo abbiano preferito lasciare il sacco in cui avevano radunato qualche lattina.

Eppure per entrare nel bar, alcuni giorni fa ormai, hanno fatto non poca fatica tagliando la recinzione e danneggiando il cancello e la parta d’ingresso del bar. Resta l’amarezza per la società che dovrà provvedere, come altre volte in passato, a riparare i danni provocati.

