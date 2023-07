x x

SARONNO – Le due grandinate di venerdì 21 e di lunedì 24 luglio hanno creato molti danni in città dalle auto ai tetti danneggiati ma ora a tenere banco è il problema della pulizia strada. Un tema che interessa il decoro cittadino ma anche i rischi in vista di altri temporali.

Facciamo un passo indietro: il sindaco Augusto Airoldi in video messaggio sulla propria pagina pagina nella giornata di martedì ha spiegato come Amsa avesse iniziato gli interventi di pulizia subito dopo la prima grandinata di venerdì 21 e come avesse dovuto riprendere da capo nella giornata di martedì per la seconda ondata. Il primo cittadino aveva spiegato che ci sarebbe voluti 10 giorni per ripulire la città.

Nelle ultime ore si moltiplicano le proteste e le segnalazioni di cittadini per la mancata pulizia di vie, strade e parcheggi non per la pulizia straordinaria della città ma in quella ordinaria per cui vengono settimanalmente spostate le auto. Un problema quello, della scarsa pulizia strade, che i saronnesi hanno segnalato più volte anche nel corso degli incontri con l’Amministrazione comunale e che è esploso nelle ultime ore. A preoccupare i residenti non solo l’aspetto di decoro urbano ma anche il fatto che resti di erba, foglie e rami rotti dalla tempesta finiscano per ostruire i tombini e le caditoie le ostruiscano creando problemi in caso di ulteriori pesanti piogge.

C’è anche chi chiede un po’ di tolleranza vista l’eccezionalità dell’evento di maltempo e chi ricorda che pulire i tombini e marciapiedi possa essere fatto direttamente dai residenti aiutando l’Amministrazione che evidentemente fatica a tenere il passo.

Non manca un pizzico di campanilismo con i residenti dei quartieri periferici che sottolineano come il centro sia stato pulito in tempo record e dopo entrambe le grandinate mentre in periferia salti pensino la pulizia ordinaria settimanale.

alcune delle foto condivise dai cittadini sui social

