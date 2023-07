x x

SARONNO – Non è certo passato inosservato l’intervento di una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella oggi alle 17.30 nella centralissima piazza Cadorna: era stata chiamata dai viaggiatori, per un malore, alla stazione di “Saronno centro”, scalo principale di Trenord in città.

I soccorritori si sono occupati dell’uomo che stava male, e che non è apparso in pericolo; il paziente è stato comunque sottoposto a tutti gli accertamenti medici del caso. Alla fine tutto si è risolto per il meglio, non è stato neppure necessario l’eventuale trasporto in ospedale.

(foto: un precedente intervento dei mezzi di soccorso alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna. E’ il principale scalo cittadino, e nella zona, di Trenord)

