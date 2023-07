x x

ORIGGIO / LIMBIATE / MISINTO – Ieri alle 15.20 incidente stradale a Origgio; si sono scontrate in via Bianchi una automobile ed una motocicletta ed un uomo di 58 anni ha avuto bisogno di cure mediche, è stata soccorso da una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella e trasportato all’ospedale di Saronno, non è grave.

Ieri a Misinto per una caduta dalla motocicletta, in via Pusterla, alle 17.20 sono intervenuti i carabinieri ed una ambulanza della Croce rossa per soccorere un uomo di 46 anni, quindi trasportato all’ospedale di Saronno, in condizioni comunque non gravi.

Alle 2.15 di notte in viale Lombardia di Limbiate per un ribaltamento dell’autovettura è stato soccorso un automobilista. Sul posto oltre ai carabinieri della Compagnia di Desio anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza, l’auto-infermieristica e l’ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno. Il ferito è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, con lesioni e contusioni varie ma non in pericolo di vita.

29072023