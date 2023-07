x x

SARONNO – Hanno messo tutto a soqquadro: le cassette delle offerte (dove però c’erano solo poche monetine), la sacrestia e gli spazi dell’oratorio. Non hanno lasciato nulla di intentato i ladri che lo scorso weekend hanno preso di mira la chiesa di San Giovanni Battista in via Larga alla Cassina Ferrara.

Secondo la ricostruzione di chi si occupa dell’edificio di culto sono entrati nella notte tra domenica e lunedì in chiesa. Hanno forzato le cassette dove vengono raccolte le offerte dei parrocchiani ma erano vuote. Quindi hanno cercato, senza trovarlo qualcosa da rubare in sacrestia e non contenti in oratorio. Qui sono arrivati al bar dove hanno preso alcune manciate di caramelle.

Se il bottino solo solo alcuni dolci e alcune monetine la conta dei danni è decisamente importante con i danni alle porte della chiesa, della sacrestia e anche dell’oratorio. E’ stata regolarmente sporta denuncia ai carabinieri della stazione cittadina.

