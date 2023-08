x x

SARONNO – Terza giornata del viaggio dei ragazzi degli oratori saronnesi alla Gmg la giornata mondiale della gioventù l’incontro internazionale di spiritualità e cultura dei giovani cattolici, promosso dalla Chiesa cattolica su iniziativa del papa. Quest’anno l’appuntamento è a Lisbona.

IlSaronno grazie alla collaborazione con i ragazzi saronnese e in particolare Chiara vi racconterà giorno quest’incredibile esperienza.

Questo è il diario del terzo giorno, lunedì 31 luglio luglio, scritto da Filippo ed Eleonora

Eccoci arrivati a Madrid con la prima brezza del mattino! La giornata è stata dedicata alla visita dei tanti monumenti della città: Plaza major, Plaza del sol, palazzo reale, Plaza de Spagna, tempio de Debod, eccetera ma non solo. Sono stati fatti acquisti nella via principale e c’è chi è stato intervistato da un’emittente locale. Ovviamente non è mancata la messa quotidiana celebrata presso il parco del Retiro, occasione per riflettere sulla Parola di oggi in cui Gesù ci invita a pregare il Padre nostro che è nei cieli. Le parole recitate da Gesù sono parole della nostra quotidianità e questo ci dovrebbe far capire quanto siano importanti e quanto possano fare la differenza per tutti.

La giornata si è conclusa con una bella passeggiata e dopo aver raggiunto l’alloggio e aver cenato, con un po’ di stanchezza sulle spalle, ci ricarichiamo per affrontare il viaggio di domani con destinazione Lisbona per dare inizio, finalmente, alla nostra GMG.

