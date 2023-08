x x

SARONNO – “Finora il M5S di Saronno non è intervenuto a fronte della situazione venutasi a creare in conseguenza delle forti precipitazioni anomale che hanno colpito l’intero territorio del saronnese, capendo che in un momento così complesso con danni a strutture sia pubbliche che di privati cittadini, con numerose chiamate di interventi di emergenza e con continui allagamenti nei soliti luoghi della città, con piante cadute (che per fortuna non hanno provocato conseguenze fisiche ai cittadini) sarebbe stato inutile infierire sulle responsabilità amministrative”.

Inizia così la nota dei 5 stelle saronnesi che fanno il punto della situazione del tema maltempo e danni.

“Ora però, a distanza di giorni da questi eventi, ci preme evidenziare la totale mancanza di servizi ordinari (come la pulizia delle strade) nei quartieri limitrofi al centro cittadino, problema già reso noto da molti cittadini e forze politiche nei giorni scorsi. Ieri lunedì 31 luglio nel quartiere Cassina Ferrara, in particolare nella zona della scuola Damiano Chiesa, si sarebbe dovuta svolgere la pulizia stradale con l’ausilio di spazzatrici meccaniche, cosa che non è accaduta per il secondo lunedì di seguito. Sorgono spontanee alcune riflessioni: il servizio di pulizie strade in queste zone è forse stato sospeso?

Se sospeso perché non è stato comunicato ai residenti?

Se invece il servizio è attivo per quale ragione chi di dovere non ne ha sollecitato l’ attuazione? Nel caso ci fosse una mancata erogazione del servizio sono state applicate le sanzioni previste?

Come accennato precedentemente capiamo le difficoltà legate all’emergenza ma che non si riesca neanche a garantire i servizi ordinari, restando come al solito nel silenzio assoluto, ci sembra quantomeno anomalo. l’Assessore all’ambiente Casali, così celere per quanto riguarda via Roma e il percorso ciclabile a lui tanto caro, perché risulta assente in questo frangente? Inaccettabile che il Sindaco Airoldi di fronte a tanta incapacità e incompetenza non sia ancora intervenuto, considerando inoltre quanto accaduto in un recente passato. Stucchevole l’atteggiamento delle forze politiche che sostengono questa maggioranza e che hanno scelto di guardare e restare in silenzio, per non parlare dello staff addetto alla comunicazione, profumatamente pagato dai cittadini di Saronno, che non informa, non interagisce con la cittadinanza, come un interruttore perennemente spento e quindi inutile.

Alleghiamo servizi fotografico per documentare la situazione e capire meglio in che condizioni versino le strade, i tombini e gli sfiatatoi che consentono il defluire delle acque”.

