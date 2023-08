x x

SARONNO – “Il flagello che si è abbattuto sulla nostra Saronno e sulla nostra area nell’ultima settimana lascia senza parole e senza fiato. Danni a case, edifici e lo scenario spettrale di via primo Maggio sono ferite che difficilmente si rimarginano”

Inizia così la nota di Francesco Licata capogruppo del Pd in merito al maltempo e ai relativi danni che hanno interessato Saronno dal 21 luglio.

Ma questo è il momento di restare uniti e di dimostrare di essere comunità, con quello stesso spirito che ci ha permesso di superare sciagure come, di recente, il covid o quello che ha permesso a Saronno di rialzarsi anche nel passato dopo eventi drammatici.

A nulla servono la caccia alle streghe o la ricerca a tutti costi un colpevole, i comunicati stampa falsi e tendenziosi dove si sfrutta il momento ed il senso di smarrimento per attaccare l’avversario.

È il momento rimboccarsi le maniche, ognuno per quello che può perché c’è tanto da fare e tantissimo da ricostruire e l’amministrazione in tutto questo, come negli altri comuni, è in prima linea senza cercare alibi.

Ci sono soprattutto scuole che a settembre dovanno riaprire ed impiati sportivi che devono essere rimessi in sicurezza. C’è una città che merita di essere rassicurata, aiutata e non deve essere lasciata sola.

Questo è l’unico obbiettivo ed il collante che deve tenere uniti tutti i saronnesi.

Ce la faremo, anche questa volta!

