SARONNO – Spaccata da Hop time, la “casa” degli amanti della birra artigianale in centro a Saronno. Nel fine settimana scorso – nel cuore della notte – qualcuno ha preso di mira il locale, nuovo “tempio” della movida saronnese e che si trova in piazza Unità d’Italia: forse con una pietra è stato rotto il vetro della porta di ingresso, quel tanto che basta perchè il ladro riuscisse ad introdursi nel locale e mettese le mani nel registratore di cassa, dalla quale ha preso una piccola somma di denaro, non c’era altro. Si è quindi dileguato facendo perdere le tracce ma lasciandosi alle spalle anche molto sangue: il malviventi si è ferito.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia cittadina che hanno compiuto prelievi del sangue, che potrebbe rivelarsi – tramite l’analisi del dna – molto utile per risalire all’identità del bandito. Tutto fa pensare che sia la stessa persona che sempre nel weekend ha compiuto diverse spaccate fra centro e periferia cittadina.

Hop time è stato aperto di recente: è un pub che offre una selezione di birre rigorosamente artigianali.

(foto: Hop time di Saronno, con chiusura provvisoria della porta di ingresso dopo la spaccata)

01082023