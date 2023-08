x x

CERIANO LAGHETTO – Ubriaco al bar, quando la barista si è rifiutata di servegli ancora da bere l’ha minacciata ed ha dato in escandescenze: è stato infine fermato dai carabinieri accorsi sul posto. Il movimentato episodio è successo lo scorso fine settimana in piazza San Vittore a Ceriano Laghetto, nei pressi della chiesa parrocchiale.

A finire nei guai un uomo di 38 anni e residente in paese: quando la barista gli ha detto no ad un ulteriore consumazione, era già vistosamente ubriaco, ha dato in escandescenze, ha minacciato la donna e danneggiato alcuni arredi. E poi ha anche mandato in frantumi il vetro del bancone del locale. I presenti hanno anche parlato di minacce con taglierino che l’esagitato aveva in tasca.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: i carabinieri accorsi sul posto per fermare l’esagitato)

01082023