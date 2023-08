x x

SARONNO – “Dal pomeriggio e soprattutto in serata instabilità in aumento, in particolare sulle zone prealpine, con possibilità di temporali anche localmente forti in transito verso nord-est”. L’allerta viene dal servizio meteorologico di Regione Lombardia.

Fanno presente dalla Regione che “sono possibili occasionali precipitazioni anche sulle zone di alta pianura centrali e orientali; sulle zone meridionali i fenomeni sono meno probabili. Ventilazione moderata o forte dai settori meridionali sui rilievi settentrionali e su Appennino, specie nelle ore pomeridiane, in temporanea estensione anche alle pianure meridionali. La situazione idrologica-idraulica pregressa e i quantitativi e la distribuzione delle precipitazione previste, determinano il codice “Verde” (quindi di basso rischio) per i rischi idro-meteo idraulico, idrogeologico e temporali, a cui corrisponde uno scenario di assenza di fenomeni significativi prevedibili, anche se non è mai possibile escludere a livello locale eventuali danni dovuti a fenomeni imprevedibili associati a temporali come rovesci localizzati o grandinate“. Il problema nell’area del Saronnese è legato alla presenza di tanti tetti ancora “scoperti” dopo le recenti grandinate e la tromba d’aria che si è verificata fra sabato e domenica scorse, ed il fatto che su molti altri edifici vi siano coperture del tutto provvisorie: anche un “banale” temporale può dunque causare molti problemi ad iniziare dagli allagamenti, determinando l’inagibilità degli stabili.

