SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Pd Saronno in merito agli ultimi interventi della Lega sull’attività dell’Amministrazione in seguito al maltempo.

“Cara Lega Saronnese, gli eccezionali eventi meteo che negli ultimi giorni hanno colpito Saronno, avrebbero meritato vostri commenti più responsabili e attinenti alla realtà dei gravi problemi che tutto il territorio sta vivendo. Soprattutto perché siete una forza politica che governa la nostra Regione e il nostro Paese.

Sono questi i due livelli istituzionali che dovrebbero farsi carico di cercare le risorse necessarie, per venire in aiuto ai tanti cittadini, imprese ed enti locali così duramente colpiti. Invece abbiamo letto solo bieca, ottusa e vergognosa strumentalizzazione della realtà, per fini di propaganda politica.

Il territorio saronnese e’ stato colpito da eventi meteo mai visti prima, milioni di danni alle strutture pubbliche, citta’ con il 70% delle case colpite da grandine grossa come palle da tennis che ha distrutto i tetti e ridotto molti cittadini a vivere da sfollati. Solo a Saronno il Comune ha raccolto 1.300 richieste di aiuti.

Fare polemica anche su presunte potature di alberi ma anche no grazie! Di fronte a questi eventi meteo estremi gli alberi che cadono è cosa successa in ogni territorio, compreso il comasco da voi citato. Al posto di fare solo polemica, provate a leggetevi i giornali locali delle ultime due settimane”

