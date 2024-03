Città

SARONNO – “Palazzo Visconti non viene sistemato e resta un rudere in pieno centro, meta di occupazioni abusive e spaccio”.

Sono le parole del segretario cittadino della Lega Angelo Veronesi in merito alla rigenerazione del cortile di Palazzo Visconti l’edificio civile più antico di Saronno.

“Questa amministrazione ha molte più risorse economiche di qualsiasi altra negli ultimi 10 anni, ma nulla fa per recuperare il Palazzo. In compenso hanno deciso di recuperare il solo cortile. A questi amministratori può apparire normale che prima di sistemare le facciate del Palazzo si sistemi il cortile interno, ma non agli altri”.

Veronesi parte da osservazioni molto pragmatiche: “Quando si dovranno sistemare le pareti di Palazzo Visconti, si sarà obbligati a far entrare mezzi pesanti in cortile, rischiando di nuovo di rompere il cortile. Buttare via i soldi dei cittadini dalla finestra sarebbe più palese, ma evidentemente preferiscono mettere pezze senza avere progetti a lungo termine che possano essere condivisi anche da altre amministrazioni in futuro”.

Non manca una stoccata politica: “Colpevoli di questa scelta anche il gruppo di Obiettivo Saronno, oggi all’opposizione, ma complice di buona parte delle scelte di questa amministrazione”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti