x x

SARONNO – Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia cittadina dopo a gazzarra avvenuto nel centro storico saronnese l’altra notte. Attorno all’1 sono stati alcuni passanti a dare l’allarme, in via Padre Monti c’era un gruppetto di straneri, all’apparenza nordafricani, che urlava e litigava qualcuno degli extracomunitari è anche passato dalle parole ai fatti, qualcuno è scappato ed è stato inseguito. Sono stati insomma momenti concitati: sul posto sono intervenute alcune pattuglie delle forze dell’ordine, gli esagitati si sono comunque subito dispersi e non si ha notizia di eventuali ferite.

In zona ci sono le telecamere della videosorveglianza cittadina, e le registrazioni potrebbero aiutare a fare luce riguardo all’identità dei presenti ed alle cause della lite.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

04082023