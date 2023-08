x x

GARBAGNATE – Ha letteralmente illuminato la notte tra giovedì 3 e venerdì 4 agosto l’incendio che si è sviluppato nel giardino di una villetta in via Varese a Garbagnate Milanese.

Intorno alle 23,50 la prima chiamata di un ragazzo che ha visto le fiamme in un’abitazione privata. Ha subito chiamato i vigili del fuoco. Pochi attimi dopo è arrivata una pattuglia della SicurItalia istituto di vigilanza, che ha con il giovane allertato i proprietari e fornito ulteriori informazioni ai pompieri arrivati sul posto con i carabinieri competenti per il territorio. Le operazioni di spegnimento si sono protratte nella notte. Al momento non risultano feriti.

A bruciare un garage e una vettura, nessun danno per l’abitazione.

