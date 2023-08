x x

MILANO – “Premesso che la cosa più importante è aver raggiunto l’obbiettivo – così esordisce Giuseppe Licata, rappresentante di Italia Viva nel consiglio di Regione Lombardia – non posso non rimanere quantomeno perplesso dal fatto che non più tardi della scorsa settimana in Consiglio Regionale il mio ordine del giorno che chiedeva l’aumento dello stanziamento delle risorse dedicate ai Comuni per le rette dei minori in Comunità sia stato bocciato, liquidato con un voto contrario dalla maggioranza di centro destra.”

“Ma qualche giorno dopo l’assessore Lucchini annuncia che saranno stanziati per i minori 2 milioni e mezzo di euro, proprio la somma da me proposta, per i medesimi motivi e con le medesime valutazioni. Bene quindi per il risultato, meno bene che ancora una volta il gioco politico sia stato più importante del bene comune dei cittadini lombardi.”

“Dopo il Covid – continua – si è registrato un sensibile aumento della spesa sociale nei Comuni, particolarmente quella connessa al mantenimento dei minori in strutture protette. La mia proposta si basava su dati e studi che avevano evidenziato la necessità di risorse per i piccoli Comuni, ma anche per quelli medio grandi, invece inspiegabilmente esclusi da questa misura.”

“Se in Regione – conclude – il centro-destra aprisse anche solo un piccolo spiraglio di dialogo sul merito delle questioni, si raggiungerebbero certamente risultati migliori e in più breve tempo”.

06082023