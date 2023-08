x x

CISLAGO – La comunità ha voluto ringraziare Marco Cantoni, comandante della polizia locale di Cislago che si è ora trasferito a Gallarate con l’incarico di ufficiale: “Comandante, grazie per quanto hai fatto per Cislago. La tua è stata una presenza ricca di umanità e professionalità. Il nostro Comune è stato arricchito dalla tua competenza e coraggio nell’affrontare qualsiasi situazione. A Gallarate avrai la possibilità di una carriera ancor più brillante, e ti auguriamo il meglio!” si legge in una nota dell’Amministrazione civica.

In Munucipio nei giorni scorsi non è mancato un momento di saluto da parte di amministratori comunali e colleghi al comandante. Cantoni era stato chiamato alla guida della polizia locale cislaghese da inizio 2021.

