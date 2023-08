x x

SARONNO – “C’è molto da fare e capisci mentre lo fai quanto tempo ci vuole”. E’ il primo bilancio dell’intervento di domenica mattina dei volontari che Il Gabbiano si sono messi a disposizione per pulire il quartiere Matteotti.

Punto di partenza il passaggio pedonale tra via Don Minzoni e via Amendola che era impraticabile e costituiva un pericolo per le persone anziane a piedi. “Ci siamo concentrati sulla pulizia dei cordoli e dei tombini – spiegano i saronnesi – poca cosa rispetto alla montagna di vegetale sparsa in tutto il quartiere ma sicuramente un aiuto per la quotidianeità di tanti residenti”.

I volontari non hanno lasciato nulla al caso: “Tutto quello che abbiamo raccolto lo abbiamo posizionato in due punti, d’accordo con ufficio verde e Amsa, che poi dovranno raccogliere e portare in discarica. É una quantità veramente importante se la immagini moltiplicata per ogni via”.

E concludono: “Quello che volevamo “dimostrare” in realtà é che nel quartiere ci sono le risorse per risolvere qualche piccolo problema, basta avere un punto di riferimento che nel nostro caso è il Gabbiano. L’idea di formare la squadra operativa è stata di Francesca. Sono bastati 2 messaggi whatsapp per organizzare il tutto, anche grazie al fatto che parliamo di un’associazione presente da decenni e veramente innamorata del proprio quartiere”.

